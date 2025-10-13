Французская радиостанция RFI сообщила, что президент Мадагаскара Андри Радзуэлина был вывезен из страны на французском военном самолете в воскресенье. При этом он объявил, что в ближайшее время собирается обратиться к нации.

Лидер оппозиции Ситены Рандрианасолониайко, сославшись на разговоры с сотрудниками президентской администрации, подтвердил агентству Reuters, что Радзуэлина покинул страну.

«Президент покинул страну, мы позвонили сотрудникам президентской администрации, и они подтвердили, что он покинул страну» в воскресенье, сказал Рандрианасолониайко, добавив, что текущее местонахождение Радзуэлины неизвестно.

RFI сообщает, что в воскресенье вертолет доставил президента Мадагаскара на остров Сент-Мари, расположенный на восточном побережье Мадагаскара, откуда он сел на борт французского военного самолета. По данным RFI, президент Радзуэлина, возможно, направился в Дубай через Маврикий.