Администрация президента Мадагаскара Андри Радзуэлины заявила, что в стране происходит попытка незаконного и неконституционного захвата власти.

Спустя несколько часов армейское подразделение под названием CAPSAT (армейский корпус кадровых и административно-технических служб) заявило, что взяло на себя руководство военным командованием и теперь контролирует все вооруженные силы — сухопутные, воздушные и военно-морские.

Интересно, что это же подразделение сыграло решающую роль в политическом кризисе 2009 года на Мадагаскаре, в результате которого Радзуэлина пришел к власти.

Первые протесты на Мадагаскаре начались 25 сентября: сначала жители протестовали против отключений воды и электричества, но затем демонстрации вылились в более широкое недовольство правительством Радзуэлины из-за высокого уровня безработицы, коррупции и растущей стоимости жизни.