Бывшие высокопоставленные украинские чиновники и военные продолжают погибать в странах Европы, становясь жертвами покушений и загадочных убийств. Последнее из них произошло 29 июня в испанском муниципалитете Вильяхойоса. По данным источников El Espanol, тело 61-летнего экс-сотрудника Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Игоря Грушевского обнаружили в бассейне жилого комплекса Cala Alta. Соседи вытащили его из воды и вызвали медиков, но реанимировать мужчину не удалось. Следов насильственных действий на теле Грушевского не было, но из одного уха у него шла кровь. Как отмечает El Espanol, соседи не знали, что в прошлом Грушевский работал в МВД Украины. В украинском МИДе заявили, что смерть бывшего чиновника наступила «в результате утопления».

За месяц до этого, 21 мая, в пригороде Мадрида неизвестный открыл огонь на улице по бывшему советнику экс-президента Украины Виктора Януковича Андрею Портнову. Нападение произошло у ворот Американской школы, куда Портнов отводил детей. Бывший украинский чиновник получил пять огнестрельных ранений, в том числе в голову, и скончался на месте. Портнов занимал должность заместителя главы администрации президента Украины с 2010-го до февраля 2014 года, когда Янукович бежал из страны. После этого чиновник покинул Украину и занимался частной адвокатской практикой. 15 января 2015 года МВД Украины объявило Портнова в розыск по уголовному делу о присвоении имущества с помощью злоупотребления служебным положением. Однако тогда розыск отменили из-за того, что установить точное местонахождение политика не смогли.

Еще одно нападение было осуществлено в нидерландском городе Заандам на экс-командира добровольческого формирования «Архангелы Михаила» Михаила Маймана. 11 июля неизвестные подстерегли мужчину на улице и выпустили в него шесть пуль. Рядом с раненым правоохранительные органы обнаружили пластиковую емкость с кислотой. Согласно предварительной версии, преступники планировали облить Маймана химикатом, но им помешали случайные свидетели. После стрельбы нападавшие скрылись с места происшествия. Майману удалось выжить — в тяжелом состоянии он был доставлен в больницу. В Украине Майман был фигурантом ряда громких скандалов. В частности, его имя связывали с хищением гуманитарной помощи и теневыми схемами в сфере логистики. В сентябре 2022 года его задержали по подозрению в незаконном присвоении огнестрельного оружия и бандитизме. Тогда его выпустили под залог, после чего Майман сбежал в Европу и был объявлен в международный розыск. (moscowtimes.ru)