Власти США намерены путем поставок сжиженного природного газа (СПГ) содействовать тому, чтобы Австрия и другие страны Европы отказались от энергоносителей из России.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на совместной пресс-конференции в Вене с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом.

«У разных стран разные отношения с Россией в сфере энергетики, которые выстроились за многие десятилетия. Так что не всегда просто изменить это в один миг», — констатировал он. По мнению руководителя американского внешнеполитического ведомства, Австрия «предприняла и предпринимает некоторые очень важные шаги на этом направлении». «США хотят помочь, как мы это делали со многими партнерами в Европе. И мы это делали применительно к СПГ. Мы продолжим это делать», — добавил он.

«Одна из вещей, которые мы обсуждали в МАГАТЭ, не применительно к Австрии, а в целом, это то, что сейчас есть возможности для ядерной энергетики, включая малые модульные реакторы и другие технологии, которые могут существенно изменить ситуацию», — подчеркнул Блинкен.