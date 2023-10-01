В одном из районов Смоленска сбили три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор Смоленска Василий Анохин в своем Telegram-канале.

«Сегодня утром силами ПВО и РЭБ в Заднепровском районе города Смоленска были подавлены три украинских беспилотника самолетного типа», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что пострадавших в результате атаки нет.

По информации оборонного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над территорией Краснодарского края.

Ночью 30 сентября российские системы ПВО сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ураган» над Белгородской областью, сообщало Минобороны.