Польша расследует появление 3 неопознанных воздушных шаров вблизи границы с российским Калининградом, сообщает ABC News..

На северо-востоке Польши были найдены три неопознанных объекта, похожих на метеорологические шары, на некоторых из них были кириллические надписи.

Объекты находились на территории Мазурского озерного края Польши, менее в 100 километров от границы с российским анклавом Калининград. Представитель местной полиции сообщила СМИ, что военные были уведомлены и проведут проверку объектов.