В России ввели ограничения на торговлю масками

На фоне пандемии коронавируса SARS-CoV-2 правительство России установило ограничения на оптовую и розничную торговлю респираторами, защитными масками, марлей, медицинскими перчатками и комплектами медицинской защиты. Соответствующее постановление, срок действия которого ограничен 90 днями, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал в понедельник, 6 апреля.

При этом федеральным оператором по обеспечению потребности субъектов РФ в перечисленных выше медицинских изделиях стала корпорация «Росхимзащита», относящаяся к структуре «Ростеха». Региональными операторами по их распространению будут организации с лицензией на оптовую торговлю лекарствами, указано в документе.

Кроме прочего, постановление правительства РФ вводит запрет на розничную куплю-продажу защитных масок и других вышеназванных товаров «для организаций, не имеющих лицензии на осуществление фармацевтической деятельности в части розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения и (или) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения». (DW)