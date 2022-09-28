Во Владивостоке ночью неизвестные разбили окно и бросили коктейль Молотова в здание призывной комиссии военкомата. Об этом пишут российские СМИ.

Пожар потушили до приезда пожарных, пострадавших нет, никто не задержан.

По информации Baza, здания этого военкомата поджигают вторую ночь подряд. В ночь на 27 сентября неизвестный подошел к окну кабинета учета военных пенсионеров и устроил внутри пожар. Издание утверждает, что мужчина скрылся, огонь потушили прибывшие охранники.

Baza отмечает, что пока неясно, совершал ли эти поджоги один человек. Правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества.