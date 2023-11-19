Силовики в Балашихе провели рейд в мечети. По информации источника издания «Новая газета Европа», во время традиционной пятничной молитвы 17 ноября вооруженные и не имеющие опознавательных знаков сотрудники силовых ведомств окружили мечеть. При выходе из нее у всех мужчин проводилась проверка документов, и некоторых задерживали с предложением посетить военкомат на специальном автобусе.

«На вопрос — «кто вы?» — один из сотрудников ответил: «ФСБ — Э, МВД, прокуратура»», — рассказал собеседник издания.

Имам мечети подтвердил факт полицейского рейда, утверждая, что верующих допрашивали и в некоторых случаях предлагали служить. Он не уточнил, предлагалось ли служить по контракту или в рамках призывной кампании. Автобус, подъехавший к молельному дому, вызывал подозрение, но имам не мог утверждать, были ли задержанные увезены на нем.

Это не первый подобный рейд, который проводят в Подмосковье. 15 ноября в Реутове националистические молодежные движения совместно с силовиками провели рейд против мигрантов на рынке и фабрике «Реутовская мануфактура». Проверялись документы, некоторых задерживали и увозили в автобусах. Количество задержанных и их местоположение после задержания остаются неизвестными.

20 октября ОМОН организовал облаву на прихожан мечети в подмосковных Котельниках. Как сообщил один из задержанных, финалист шоу «Перепой звезду» Мамут Усеинов, «под предлогом проверки документов» их отвезли в военкомат. Всем задержанным пригрозили тюрьмой, если они не подпишут контракт с Вооруженными силами России на год, в том числе для участия в войне с Украиной. В итоге Усеинова отправили в военную часть.

В преддверии президентских выборов 2024 г. российское руководство стремится «избежать дальнейших непопулярных мер», связанных с призывом собственных граждан, и «использование иностранцев позволяет Кремлю привлечь дополнительные человеческие ресурсы для своих военных действий в условиях растущих потерь», говорилось в отчете британской разведки. (moscowtimes.ru)