Сегодня, 30 ноября, силовики снесли дома белуджей в г. Захедан провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, без предварительного предупреждения. Перед разрушением власти отключили электричество, сообщает Voice of America.

Белуджи — этническое меньшинство, исторически кочевой народ, проживающий на юго-востоке Ирана, в основном в провинции Систан и Белуджистан. В шиитском Иране исповедуют суннизм.

Провинция Систан и Белуджистан — самый крупный протестный очаг в Иране, выделяющийся частыми антиправительственными демонстрациями и стычками с силовиками режима.