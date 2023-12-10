Сотрудники российской военной полиции задержали в Армении гражданина РФ Дмитрия Сетракова. Как сообщает правозащитная группа «Хельсинкская гражданская ассамблея — Ванадзор», сейчас он находится на военной базе № 102 в городе Гюмри.

Поводом для ареста стало уголовное дело, возбужденное в России по статье о самовольном оставлении части в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК РФ). Правозащитник Артур Сакунц рассказал, что Сетраков был контрактником и уехал в Армению, не желая принимать участие во вторжении в Украину. После задержания его арестовали на 27 суток.

Расследование уголовного дела будет вести следственное управление 519-й части ВВС России, дислоцированной на территории Республики Армения. При этом армянские силовики не принимали участия в задержании россиянина. Ранее бежавших от войны граждан РФ задерживали только местные полицейские. Ни один россиянин, бежавший из РФ по политическим мотивам, не был выслан на родину, отмечает издание «Вот так».

Правозащитники называют задержание Сетракова незаконным похищением. Они подчеркнули, что действия военных полицейских РФ на территории Армении являются нарушением суверенитета и правовой системы страны.

«Хельсинкская гражданская ассамблея — Ванадзор» обратилась к правительству Армении, Генеральной прокуратуре и другим правоохранительным органам. Правозащитники требуют предпринять необходимые меры для возвращения Сетракова под защиту армянского законодательства и инициировать уголовное преследование в отношении незаконных действий российской военной полиции. (moscowtimes.ru)