Великобритания исключила из санкционного списка миллиардера Игоря Макарова. Основатель российской газовой компании «Итера» попал под ограничения в 2022 году.

В сообщении на сайте британского правительства отмечается, что действующая компания Макарова «Арети» больше не работает в российском энергетическом секторе. Других подробностей принятого решения не приводится.

В 2022 году британское правительство заявило, что миллиардер поддерживает или получает значительную выгоду от российского правительства и действует в сфере стратегической для Москвы важности. Вместе с ним под санкции попали девелоперы Год Нисанов, Зарах Илиев и основатель Уральской горно-металлургической компании Искандар Махмудов.

В следующем году бизнесмен отказался от российского гражданства. Теперь он гражданин Кипра. На сайте британского правительства он указан как уроженец Туркменистана.