Венгрия не будет мешать введению 13-го пакета санкций ЕС против России, так как в пакете больше нет положений, противоречащих интересам Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«На этапе подготовки 13-го пакета санкций из него удалось исключить все элементы, которые противоречили бы экономическим интересам Венгрии. Поэтому мы считаем, что с этой точки зрения использовать вето не имело бы смысла. В то же время я думаю, что Европейский союз принимает неправильное решение», — заявил он.

Сийярто добавил, что Венгрия не будет блокировать выделение €5 млрд для Европейского фонда мира, средства из которого идут на поддержку Киева, если доля Будапешта будет использована для других целей.

Европейский союз планирует принять 13-й пакет санкций ко второй годовщине вторжения России в Украину. Санкции запланированы против почти 200 организаций и физлиц, в том числе представителей третьих стран, которые помогали России обходить предыдущие ограничения. Будапешт возражал против намерения включить в санкционный список несколько китайских компаний. (moscowtimes.ru)