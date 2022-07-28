Роскомнадзор потребовал лишить лицензии «Новую газету». Иск о признании недействительным свидетельства о регистрации издания поступил в Басманный районный суд Москвы, заявила редакция в четверг, 28 июля. С чем связан данный иск, не сообщается.

При этом, согласно данным в картотеке на сайте Роскомнадзора, действие свидетельства о регистрации «Новой газеты» приостановлено по решению учредителей.

В марте 2022 года «Новая газета» объявила, что приостанавливает выпуск издания на сайте, в соцсетях и в бумажном виде до окончания российского вторжения в Украину. Редакция объяснило это решение тем, что получила второе предупреждение от Роскомнадзора, из-за чего «газета не может продолжать работать». Покинувшие Россию журналисты НГ запустили зарубежный проект «Новая газета. Европа», спустя короткое время он был заблокирован в РФ по требованию Генпрокуратуры.

В середине июня главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов объявил о планах выпуска журнала «НО». В середине июля он был запущен оставшимися в России журналистами НГ, но спустя ровно неделю его сайт также заблокировали в РФ по требованию Генпрокуратуры. (DW)