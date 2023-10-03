Состоялось внеочередное заседание Аудиовизуального совета.

Как сообщили АПА в Совете, на заседании были обсуждены успешные и быстрые локальные антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджанской Республикой на территории Карабахского экономического района, ситуация, сложившаяся в регионе после этих мероприятий, создание информационного обеспечения проживающего в этом регионе населения и обеспечение реинтеграции региона в общегосударственное информационное пространство, а также обращения ООО «Baku TV» и ООО «Азербайджанское телевидение и радио» для получения лицензий.

Учитывая неотложность создания объективного и оперативного информационного обеспечения населения, проживающего на территории Карабахского экономического района, Аудиовизуальный совет Азербайджанской Республики принял решение о предоставлении лицензий ООО «Baku TV» платформу для спутникового вещания (название телевизионной редакции «Baku TV»), ЗАО « Азербайджанское телевидение и радио» (название радиоредакции «Азербайджанское Международное радио»).