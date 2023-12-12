В Чехии были выданы лицензии для коммерческих поставок военной техники в Украину на общую сумму около 117 млрд крон (4,7 млрд евро).
Как сообщает # со ссылкой на Radio Prague International, об этом заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова.
По оценкам, менее половины уже завершенных проектов составляют около 51,2 млрд крон (2,08 млрд евро).
С начала войны Чехия поставила Украине военную технику на 6,2 млрд крон (252,7 млн долларов), в частности боевые вертолеты, танки и БМП.
По словам министра, в рамках миссии EUMAM (миссия Европейского союза по военной помощи Украине), утвержденной в прошлом году во время председательства Чехии в Совете ЕС, сейчас на территории Чехии прошли подготовку около 4000 украинских солдат.