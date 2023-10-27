Аудиовизуальный совет отозвал лицензии ряда операторов вещания.

Решение было принято по итогам заседания Аудиовизуального совета.

Темой заседания были обращения в совет от ряда операторов, предоставляющих услуги ретрансляции иностранных телеканалов, об аннулировании их лицензий.

Был заслушан отчет отдела правового и международного сотрудничества.

По итогам заседания совет принял решение об аннулировании лицензий ООО «Albax TV», ООО «Real Telecom» и ООО «Şam».

Также была аннулирована лицензия ООО «RA Technologies» в связи с отсутствием телерадиовещательной деятельности на протяжении более 6 месяцев.