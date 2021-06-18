Указ президента России Владимира Путина о назначении выборов депутатов Госдумы на 19 сентября 2021 года опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С момента официальной публикации документа в России начинается федеральная избирательная кампания.

Ранее сообщалось, что Путин подписал указ, назначающий дату проведения выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Теперь политические партии России должны провести съезды и утвердить своих кандидатов, а также программы, с которыми они пойдут на выборы. Уже в субботу, 19 июня, это сделает «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и объединенная партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» проведут съезды на следующей неделе. (РИА Новости)