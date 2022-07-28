Обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем-30-35° тепла, в Баку ночью-22-24° тепла, днем-32-34° тепла.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-65 %.

В районах Азербайджана осадков не ожидается, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы и проливные дожди.