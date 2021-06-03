Заместитель председателя комитета по международным делам сейма Аркадиуш Мулярчик считает, что Россия пытается «испытать Польшу на прочность». Об этом он сказал в интервью изданию Interia.

Так он прокомментировал задержание бывшего директора признанной в России нежелательной организации Андрея Пивоварова по уголовному делу об участии в деятельности нежелательной организации.

Мулярчик уверен, что Москва стремится обострить конфликт с Варшавой и «разрушить барьеры международного порядка». Он подчеркнул, что Польше ничего другого не остается, как надлежащим образом подготовить страну в военной сфере.

«Нам нужно реагировать, вооружаться, наращивать возможности армии. Это основное. Россияне, по правде говоря, понимают только такой язык», — сказал политик.(Газета.Ru)