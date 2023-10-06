Говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо.

Как сообщает #, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу высказываний президента Франции Эммануэля Макрона на пресс-конференции в Гранаде.

«Хотели бы напомнить французской стороне, призывающей оказать давление на Азербайджан, что говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо. Вместо того чтобы делать подобные безответственные заявления, Франции было бы полезнее прекратить свою коварную политику, направленную на поддержку и вооружение Армении, препятствование миру и стабильности в регионе», — говорится в заявлении МИД.

В заявлении отмечается, что утверждения президента Франции о якобы обещании Азербайджана не применять силу против незаконного сепаратистского режима абсолютно беспочвенны: «Если бы Франция вместо раздачи голословных обещаний указала бы Армении правильное направление, то в силовом решении угрозы в адрес Азербайджана не было бы необходимости, и вопрос решился мирным путем. Азербайджан осуществляет меры по реинтеграции армянских жителей в рамках Конституции и законодательства Азербайджана, и наша страна, как и прежде, является наиболее заинтересованной стороной в построении мира в регионе на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности».