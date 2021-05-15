В ОПЗЖ прокомментировали предложение «обменять» Медведчука

В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» отвергли соображения секретаря СНБО Алексея Данилова о возможности обменять подозреваемого в госизмене одного из лидеров ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинцев, заключенных в России.

«Уже первые слушания по так называемому «делу Медведчука» показали полное отсутствие доказательств и сфабрикованный характер обвинений. Но режим продолжает давить на суд, строить планы расправы над оппозиционерами. Пытается превратить их в политических заложников». — цитирует портал strana.ua заявление партии.

Оппозиция отмечает, что власть «подсела на наркотик противозаконного популизма и политических преследований». Украина скатывается к откровенной диктатуре. Речь идет о внесудебном наказании для собственных граждан, наложении санкций, отъеме имущества, политическом терроре и удержании политических заложников. Это разрушает украинскую государственность (rg.ru).