Германия просила Соединённые Штаты включить Алексея Навального в любую сделку по обмену заключёнными, предусматривающую освобождение из тюрьмы гражданина России Вадима Красикова. Об этом пишет со ссылкой на неназванных американских чиновников газета The New York Times.

Источники Financial Times сообщают, что Красиков мог быть обменян на Навального, арестованного в Москве американского журналиста Эвана Гершковича и осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана. Газета пишет, что после смерти Навального Берлин «не видит подходящих кандидатур на обмен подосланного государством убийцы».

Красиков отбывает в Германии пожизненный срок за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. В обвинительном заключении федеральной прокуратуры говорилось, что преступление совершено по заказу российских спецслужб. О переговорах об обмене Навального, после гибели политика в российской колонии, сообщили журналистка Юлия Латынина и немецкий таблоид Bild. 26 февраля эту информацию подтвердила директор международного Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих.

Латынина, Bild и Певчих утверждают, что сделка могла состояться уже в феврале. The New York Times пишет, что газете не удалось подтвердить, что соглашение было достигнуто. Источники Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказали, что переговоры находились на продвинутой стадии.

В правительстве ФРГ новость официально не комментируют. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил FT, что у него нет информации о переговорах. (svoboda.org)