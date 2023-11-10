Израиль и ХАМАС достигли соглашения о обмене женщин и детей. Согласно информации, из сектора Газа отпустят сто человек. Как отмечает Al Arabiya, израильские власти настаивали на большом числе освобожденных для реализации сделки. Информация о дате передачи заложников и количестве освобожденных Израилем в рамках обмена остается неизвестной.

Телеканал Al Hadath сообщает, что договоренность о проведении обмена была достигнута при посредничестве Катара. Обсуждение деталей продолжалось несколько дней. ХАМАС согласился обменять женщин и детей, находящихся в заложниках с 7 октября.

Ранее СМИ сообщали о переговорах между США, Израилем, Катаром и ХАМАС относительно трехдневной гуманитарной паузы в секторе Газа. Предполагалось освободить 12 заложников, половина из которых является гражданами США. Согласно информации Axios и AFP, гуманитарная пауза могла бы обеспечить долгосрочную доставку гуманитарной помощи через Египет.

Президент США Джо Байден призывал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху согласиться на трехдневную паузу в боевых действиях в обмен на освобождение 10–15 заложников. Нетаньяху отметил, что не доверяет ХАМАС. Израильский премьер также указал на уже соблюдаемые израильской армией кратковременные гуманитарные паузы, но предупредил, что полного прекращения огня ожидать не стоит.

По последним данным израильских властей, в заложниках в секторе Газа находится более 240 человек. ХАМАС удерживает около 180 человек, «Палестинский исламский джихад» — 40, другие боевики — 20 человек. (moscowtimes.ru)