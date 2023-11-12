ХАМАС и Израиль обсуждают возможное освобождение 80 заложников в обмен на то, что еврейское государство выпустит из тюрем палестинских женщин и подростков. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя администрации президента США Джо Байдена.

По его словам, существует возможная сделка, по которой ХАМАС отпустит около 80 женщин и детей, если Израиль выполнит условия соглашения, то есть освободить удерживаемых палестинских женщин и подростков. Чиновник также заявил, что Вашингтон изучает и другие варианты соглашений по заложникам, но пока нет уверенности, что какая-либо сделка будет успешной.