Говорят, что наличные деньги выйдут из оборота и уступят место безналичным платежам. Но этого пока еще не произошло, а в нашей стране на безналичные расходы приходится 40% платежей. При этом бумажные деньги часто ветшают и рвутся, а значит, существуют и правила по обмену денег, потерявших свои платежные функции.

По действующему законодательству, национальные дензнаки, если они по какой-то причине повреждены, подлежат обмену в Центробанке или коммерческих банках. Для этого в территориальных управлениях Центрального банка, которые действуют в столице и регионах страны, действуют специальные кассы обслуживания населения. Но, к сожалению, об этом осведомлены не все наши граждане, говорит в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов.

«Центральный банк распространил заявление о продолжении деятельности специальных кассовых отделений, где можно обменять обветшавшие деньги, — отметил он. — Но не все наши граждане знают о них и существующей в стране процедуре обмена старых и пришедших в негодность купюр. Поэтому они испытывают определенные сложности. Частенько люди обменивают такую наличность у частных лиц за часть их стоимости. На самом деле, даже если купюра повреждена, это вовсе не означает, что она потеряла свою ценность и ее нельзя обменять на новую того же номинала».

По словам депутата, никаких препятствий для обмена нет: «Граждане могут обменять такие деньги не только в столице, но и Нахчыване, Евлахе, Гяндже, Билясуваре и Губе, обратившись в территориальные кассовые отделения главного банка. За это не предусмотрено никакой комиссии, а подлинные поврежденные деньги, сохранившие допустимую для обмена площадь, обязательно поменяют на новые. Даже если повреждения значительны, банкноту можно заменить. Поврежденные деньги нужно отнести в упомянутые специальные отделения, чтобы уточнить их дальнейшую судьбу — если подлинность купюры подтвердится, ее обязательно обменяют. Так что, если у вас оказались порванные или обветшавшие купюры, не нужно обменивать их ниже стоимости у третьих лиц», — говорит В. Байрамов.

Прошлым летом судьбу таких купюр решали в парламенте страны. Поправки к закону «О Центробанке» обновили подходы к обмену наличности. Так что, сейчас в банке можно заменить любую не поддельную банкноту, если уцелело больше 60% ее площади. Кроме этого, обмену подлежат деньги, сохранившие 100 процентов своей поверхности, состоящей из частей, принадлежащих одному и тому же денежному знаку.

Поэтому, если банкнота по какой-то причине порвалась, нужно аккуратно собрать ее по кусочкам. Главное в этом деле, чтобы все фрагменты принадлежали одной банкноте. Такие деньги наш Центробанк возмещает без ограничений, а принадлежность частей денежного знака одной и той же купюре устанавливают его сотрудники в упомянутых отделениях. Проще говоря, подлинные поврежденные деньги, которые сохранили допустимую для обмена площадь, обязательно поменяют на новые.

Так было и раньше, а в поправки внесли определенные коррективы и уточнения. Обмену не подлежат купюры, имеющие неразличимые серийные номера. Их могут отрезать, оторвать, стереть и так далее. Купюры с признаками фальсификации, которые наталкивают сотрудников банка не мысль, что повреждения сделаны специально для того, чтобы это скрыть, тоже могут быть поводом для отказа в замене. Главное, подтвердить подлинность купюры – если это получится, владельцу вернут полную ее стоимость.

Любые сомнения в этом – повод для экспертизы. Ее проводят в отведенные законом сроки, а после владельца сомнительных денег оповещают о результате. Как уже говорилось, платить за это в кассовых отделениях главного банка не нужно, а в коммерческих банках процедура может быть не бесплатной. Ведь по закону наши финансовые структуры имеют полное право делать это не безвозмездно, а стоимость в этом случае будет зависеть от их тарифной политики. Поэтому лучше всего обратиться в кассовое отделение Центробанка, ведь если нет разницы, зачем отдавать свои кровные?