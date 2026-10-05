Супергеройский блокбастер «Мстители: Финал» снова стал самым кассовым фильмом в истории, собрав в мировом прокате 2,925 миллиарда долларов после повторного проката. Об этом сообщает Variety.

Фантастический боевик братьев Энтони и Джо Руссо обогнал «Аватар» в рейтинге мировых сборов. Блокбастер Джеймса Кэмерона занимал первое место среди самых кассовых фильмов с 2021 года, когда благодаря возвращению в кинотеатры его сборы достигли 2,923 миллиарда долларов. До этого первенство удерживали «Мстители: Финал», сместившие картину Кэмерона с премьерой в 2019-м. До тех пор «Аватар» лидировал по сборам на протяжении десяти лет.

Отмечается, что очередной прокат принес ленте студии Marvel свыше 126 миллионов долларов. Картину на экраны вернули, чтобы привлечь внимание к декабрьской премьере картины «Мстители: Доктор Дум», также снятой братьями Руссо.