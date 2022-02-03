Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение последних дней альянс наблюдает крупнейшее со времен «холодной войны» наращивание российских военных сил в Беларуси. Об этом генсек сказал по итогам встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски, передает ТАСС.

«Это крупнейшее развертывание российских сил там с момента холодной войны, с участием, как ожидается, боевых частей численностью 30 тысяч человек, подразделений спецназа, новейших истребителей, включая Су-35, ракетных систем двойного назначения «Искандер» и комплексов ПВО С-400», — сказал Столтенберг.

По его словам, все это происходит параллельно с подготовкой к учениям российских ядерных сил. Глава НАТО призвал Россию «к деэскалации».