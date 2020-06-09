В НАТО заявили, что будут стремиться к улучшению отношений с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в понедельник, 8 июня, на совместном мероприятии «Атлантического Совета» и «Германского Фонда Маршалла» о будущем Североатлантического альянса, отметил, что НАТО сталкивается с рядом новых угроз. В том числе альянс должен продолжать сдерживать Россию для защиты своих границ. Тем не менее, диалог с Москвой возможен, считает глава НАТО, сообщает Голос Америки.

«Мы видели более напористую Россию. Мы видим, что Россия готова использовать военную силу против соседей в Грузии и в Украине, вкладывать значительные средства в новые современные возможности, включая новые ядерные возможности, – сказал Йенс Столтенберг во время веб-дискуссии. – Мы отреагировали на это не повторением того, что делает Россия, а обеспечением надежных средств сдерживания и защиты, потому что лучший способ предотвратить конфликт – это устранить любые сомнения в отношении (военной) готовности НАТО и готовности защищать всех союзников».

«В то же время Россия – наш сосед, – добавил он. – Мы верим в диалог с Россией. Мы будем стремиться к улучшению отношений с Россией. Мы твердо верим в контроль над вооружениями. Гонка вооружений – это опасно и очень дорого. И поэтому мы продолжаем работать по контролю над вооружениями с Россией».