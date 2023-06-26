Режим контртеррористической операции, введенный в российской столице, отменен.

Как сообщает #, мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале объявил об отмене всех ограничений, введенных в связи с режимом контртеррористической операции.

«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции»,- отметил Собянин, поблагодарив жителей столицы «за спокойствие и понимание».

Мэр столицы добавил, что выпускной для школьников будет проведен 1 июля.

Отметим, режим контртеррористической операции был введен 24 июня на фоне попытки военного мятежа главы ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.