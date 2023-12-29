Решающий матч за Суперкубок Турции между «Галатасараем» и «Фенербахче» не состоится. Команды должны были сыграть в Саудовской Аравии, однако из-за отказа местных властей на несколько позиций клубов встреча не состоится. Об этом сообщает AS.

Обе команды вместе с Федерацией футбола Турции так и не сумели договориться с властями Саудовской Аравии, поэтому «Фенербахче» и «Галатасарай» отказались выходить на поле.

Клубы хотели, чтобы перед матчем был исполнен гимн Турции, а также вывешен портрёт основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка. На баннере должен был быть написан девиз Ататюрка: «Мир в стране и во всем мире…». Кроме того, к юбилею Турецкой Республики команды надели бы футболки с изображением Ататюрка… Эти запросы были полностью отклонены властями Саудовской Аравии. Учитывая эту ситуацию, «Галатасарай» и «Фенербахче» заявили, что это матч не будет сыгран.

В течение дня проходили внеочередные встречи между обеими сторонами. Федерация футбола Турции заявила, что матч за Суперкубок начнется с вывешенного турецкого флага, празднования столетия, а также минуты молчания в память о погибших турецких солдатах. Кроме того, может быть исполнен национальный гимн.

Несмотря на эти решения, «Галатасарай» и «Фенербахче» были расстроены произошедшим. Болельщики двух турецких команд выразили недовольство своей Федерацией футбола и правительством Саудовской Аравии. В итоге команды остались в своих отелях и не поехали на стадион в Эр-Рияде и собираются вылететь в Турцию.