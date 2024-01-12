Судебные власти Турции отменили ордер на арест сына президента Сомали, который дал в Стамбуле показания по делу о смертельном ДТП, фигурантом которого является. Об этом сообщает агентство DHA.

Дело было направлено на промежуточное слушание, состоявшееся в пятницу. На него, как сообщается, был доставлен и сам сын сомалийского лидера Хасана Шейха Мохамуда. По окончании дачи показаний ордер на его арест был отменен. Он должен был быть взят под стражу перед основным слушанием, которое было запланировано на 16 января.

Ранее суд постановил арестовать его в связи с возбуждением уголовного дела по факту наезда 30 ноября прошлого года на мотокурьера в Стамбуле, который впоследствии умер в больнице. Прокуратура запросила для сына президента Сомали наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет по статье о «причинении смерти по неосторожности». Сам виновник ДТП после происшествия улетел в Сомали.



DHA отмечает, что суд также отменил запрет на выезд фигуранта из Турции и освободил его от участия в дальнейших слушаниях. Вдова умершего отозвала свою жалобу, поданную на этапе расследования, сообщает агентство.