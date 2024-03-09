В Москве полиция переведена на усиленный режим работы.

Как сообщает # со ссылкой на «Базу», причиной приводится публикация, распространенная вчера посольством США о возможных терактах в столице.

Как стало известно, число патрульных групп в центре Москвы и на некоторых видах транспорта увеличено в 2–2,5 раза, также на дежурство отправили сотрудников в гражданской одежде.

«Причём в составе патруля, согласно информации «Базы», обязательно должна быть и девушка. Вероятнее всего, это связано с тем, что проверять должны и женщин, и мужчин», — пишет издание.

Отметим, посольство США 7 марта на официальном сайте предупредило своих граждан избегать «мест скопления людей».