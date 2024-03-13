Латвия установила на полгода усиленный режим охраны границы с Беларусью, сообщил Единый портал латвийского радио и телевидения (LSM) со ссылкой на министерство внутренних дел.

«Кабинет министров на своем заседании во вторник, 12 марта, вновь объявил усиленный режим охраны границы на шесть месяцев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что усиленный режим охраны границы с Беларусью начинает действовать с 13 марта и продлится до 12 сентября текущего года.

«Усиленный режим работы пограничной системы будет действовать в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, Каунатской волости Резекненского края и Даугавпилсе», — говорится в сообщении.