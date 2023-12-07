В связи с землетрясением в министерство внутренних дел (МВД) сообщений о каких-либо разрушениях и жертвах в городе Баку и прилегающих территориях не поступало.

Об этом сообщает МВД.

«В связи с землетрясением даны особые поручения, полиция перешла на усиленный режим работы, организована бесперебойная служба с привлечением к службе дополнительных сил. Особых случаев, создающих тревогу, не зафиксировано. Вся информация тщательно отслеживается», — подчеркивается в сообщении.

Управление Государственной дорожной полиции города Баку призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

В ведомстве сообщили, что, учитывая возросшее движение транспорта на улицах и проспектах после землетрясения, сотрудники полиции обеспечивают непрерывность и безопасность движения на дорогах.

7 декабря в 08:16 по местному времени в Каспийском море зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 68 км в Каспийском море.