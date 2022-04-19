Президент Молдовы Майя Санду объявила о промульгации закона, запрещающего в стране георгиевскую ленту, а также символы Z и V, так как они продвигают «военную агрессию». Об этом сообщает портал Omega.

«Место этих символов рядом с другими варварскими символами разрушений и смерти — на свалке истории. Их использование преступно и будет жестко наказано», — прокомментировала она.

При этом глава государства считает, что новые поправки не затрагивают историческую память Молдовы, так как «люди смогут и впредь почитать героев», которые сражались во Второй мировой войне. Президент уверена, что символы меняют свое значение в зависимости от контекста, что и происходит с георгиевской лентой, Z и V из-за российской военной операции на Украине.

«Спекуляция на Победе 1945 года для продвижения сегодня военной агрессии против Украины — это оскорбление памяти наших отцов и дедов, сложивших свои жизни, чтобы мы могли жить в мире», — добавила Санду.

14 апреля парламент Молдовы одобрил запрет на ношение и хранение георгиевской ленточки, а также символы «Z» и «V», которые российские военнослужащие используют с начала военной операции на Украине.

Ранее министерство иностранных дел Молдовы призвало Россию не вмешиваться во внутренние дела республики после высказываний Москвы о запрете георгиевской ленточки.