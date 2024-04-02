В валлийском городе Ньюпорт из-за случайно выброшенного диска с биткоинами на сумму почти $2 млрд охрана заблокировала местную свалку, пишет Daily Mail. По информации журналистов, активы принадлежат инвестору Джеймсу Холлуэлсу.

Инцидент произошел около 10 лет назад, когда девушка бизнесмена выкинула диск с данными для доступа к биткоин-кошельку во время уборки. Мужчина долгое время пытался узнать, куда делся ценный носитель.

Однако когда потерянная вещь нашлась, администрация свалки решила поставить охрану, чтобы не дать Холлуэлсу начать поиски диска, уточнили журналисты. Активы на пропавшем диске сегодня оцениваются примерно в полтора миллиарда фунтов стерлингов, добавили авторы статьи.