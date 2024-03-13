На склоне холма в Уэльсе появился серебряный монолит, удививший местных жителей и пользователей соцсетей, пишет издание UPI.

Как рассказал Ричард Хейнс, он вышел с утра на пробежку и обнаружил в парке на холме монолит высотой три метра. Как постройка оказалась на своем месте, мужчина не знает. Другие местные жители тоже разводят руками.

«Мне показалось, что это выглядит немного странно и может быть объектом научного исследования по сбору дождевой воды. Но потом я понял, что он слишком высокий для этих целей», — прокомментировал Ричард.

Как сообщают СМИ, похожие инсталляции появлялись на территории США, а затем и по всему миру в 2020 году. Позже стало известно, что это дело рук коллектива анонимных художников.

Что касается объекта в Уэльсе, его автор пока не найден.