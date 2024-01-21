Команда астрономов из Британии и Германии обнаружила на Млечном пути новый загадочный объект, который тяжелее всех известных нейтронных звезд и при этом легче самых легких черных дыр.

Объект этот вращается по орбите вокруг миллисекундного пульсара (пульсара с периодом вращения в диапазоне от 1 до 10 миллисекунд) и удален от нас на 40 тыс. световых лет.

Открывшие этот объект исследователи из Манчестерского университета и Института Макса Планка в Мюнхене (с их отчетом можно ознакомиться в онлайн-издании журнала Science) полагают, что это первая известная бинарная система пульсара и черной дыры, которая позволит еще раз проверить Теорию относительности Эйнштейна и по-новому взглянуть на черные дыры.