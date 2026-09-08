Экзопланеты Млечного Пути значительно различаются по своим свойствам и химическому составу, среди них существуют железокаменные миры, подобные Земле и другим планетам земной группы. Об этом рассказала ТАСС научный сотрудник отдела физики планет ИКИ РАН Владислава Ананьева.

«Мир планет очень разнообразен, разнообразнее мира звезд. <…> Планеты могут состоять из железа, силикатов — железокаменные миры, как Земля, Венера, Меркурий, Марс, то есть планеты земной группы», — сказала она.

По словам собеседницы агентства, при изучении планет наряду с их массой, радиусом и температурой большое значение имеет химический состав. У звезд он примерно один и тот же.

Звезды главной последовательности, одной из стадий звездной эволюции, состоят преимущественно из водорода и гелия. В них присутствует примесь тяжелых элементов, однако, как правило, ее доля по массе не превышает 2%.