Финляндия завершила строительство забора длиной 200 километров на границе с Россией.

«Финляндия, будучи государством-членом Шенгенской зоны, несет свою долю ответственности за безопасность внешних рубежей. Забор — это не просто символическое сооружение, а практическая и необходимая часть пограничной безопасности Финляндии», — приводит телерадиовещатель Yle слова министра внутренних дел страны Мари Рантанен.

По словам Рантанен, барьерный забор на восточной границе необходим, поскольку ситуация с безопасностью в Европе значительно изменилась. Она не исключила, что на границе с Россией придется построить дополнительные участки ограждения.

Глава МВД сообщила, что Финляндия не открывает пограничные переходы на границе с Россией, «поскольку ситуация с угрозой на восточной границе не изменилась».

Строительство забора велось с марта 2023 года. Всего было построено 200 километров ограждения высотой 4,4 метра с системами технического наблюдения и дорожной сети в десятках разных мест на восточной границе, длина которой превышает 1300 километров. Самые длинные участки ограждения находятся на юго-востоке Финляндии.