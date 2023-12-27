Концепт My MBUX, представленный компанией Mercedes-Benz в 2020 году, обнаружен в США выброшенным на свалку. Об этом сообщает Motor1.

Капсула с автомобильным интерьером была призвана продемонстрировать возможности медиасистемы MBUX, которой оснащаются автомобили Mercedes-Benz. Она оснащена автомобильными креслами, сенсорными экранами и другими элементами интерьера, которые появились на дорогих седанах Mercedes-Benz, включая S-Class и EQS.

Автомобиль с удаленными фирменными шильдиками и рулевым колесом обнаружил и сфотографировал американец Ной Мансико недалеко от Атланты, где расположена штаб-квартира Mercedes-Benz в Северной Америке. Концепт-кар оказался брошен на задворках предприятия, занимающегося переработкой отходов.