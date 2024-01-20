Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассматривает возможность продажи своих автосалонов в Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild. Для этого концерн готов начать переговоры с новыми операторами.

Отмечается, что речь идет о 80 автосалонах, которые расположены как в городах, так и в сельской местности. Филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте также выставлен на продажу. Тем не менее в компании подчеркнули, что ни один из них не будет закрыт, а автопроизводитель не испытывает финансовых трудностей.

Будущий покупатель должен будет готов к инвестициям в развитие приобретенного автосалона. При этом в Mercedes-Benz заявили, что продажа всех автосалонов только одному покупателю исключена.