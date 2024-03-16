Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz и разработчик роботов-гуманоидов общего назначения Apptronik объявили о заключении соглашения, в рамках которого стороны будут сотрудничать в поиске приложений для высокотехнологичной робототехники в производстве Mercedes-Benz.

В рамках соглашения Mercedes-Benz запускает пилотный проект с целью тестирования способностей робота-гуманоида Apollo компании Apptronik для выполнения различных задач на производстве автомобилей, таких как доставка сборочных комплектов на производственную линию с одновременной проверкой компонентов. В дальнейшем предполагается проверить способности Apollo по доставке комплектов деталей на более поздних этапах производственного процесса.

Согласно пресс-релизу, использование роботов-гуманоидов поможет таким компаниям, как Mercedes-Benz, развертывать робототехнику, оптимизированную для работы в пространствах, предназначенных для людей, что позволит отказаться от дорогостоящей полномасштабной модернизации объектов для использования на них в основном роботов, а не людей. «Этот подход направлен на автоматизацию некоторых физически сложных, повторяющихся и скучных задач, для которых становится все труднее найти надежных работников», — указано в пресс-релизе.

«Mercedes планирует использовать робототехнику и Apollo для автоматизации некоторых видов низкоквалифицированного, физически сложного ручного труда», — сообщил Джефф Карденас, соучредитель и генеральный директор Apptronik, добавив, что такая модель использования роботов найдет применение в ближайшие годы и в других организациях.

Робот-гуманоид Apollo имеет рост 173 см, вес — 73 кг и наделен способностью поднимать груз весом до 25 кг. Он создан для работы в промышленных помещениях вместе с людьми. Вместе с тем вычислительные возможности Apollo позволят расширять с помощью ИИ сценарии использования, для которых он первоначально создавался.