Суд Кишинева перевел под домашний арест главу бюро Интерпола в Молдове Виорела Центиу, задержанного по подозрению в коррупции. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на соответствующее решение суда.

В нем говорится, что мужчину поместили под домашний арест на 30 суток.

По словам главы Антикоррупционной прокуратуры Молдовы Вероники Драгалин, Центиу был арестован после расследования, которое следственная группа из Франции провела с помощью молдавских коллег. По данным следствия, чиновники из Молдовы и других государств в обмен на крупные взятки в миллионы долларов помогали лицам, находящимся в международном розыске по запросу Интерпола, избежать преследования.