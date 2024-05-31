Наримановский районный суд Баку 31 мая оставил без удовлетворения ходатайство защиты о переводе члена Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофига Ягублу под домашний арест.

Об этом Turan сообщила дочь политика Нигяр Хази.

По ее словам, на решение суда будет подана апелляционная жалоба.

«Отец в суде заявил, что обвинение ложное и является заказом. Он сказал, что его преследуют за критику власти», — сказала Н.Хази.

Член координационного центра Национального совета демократических сил и партии «Мусават» Тофиг Ягублу был арестован 14 декабря по обвинению в мошенничестве и незаконном изготовлении документов.