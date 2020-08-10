В Минске силовики разгоняют протестующих с применением спецсредств

Подразделения белорусских правоохранительных органов приступили вечером в понедельник к разгону нескольких тысяч протестующих, собравшихся в центре Минска. Как передает ТАСС, силовики зажали протестующих с двух сторон на проспекте Победителей, после чего толпа начала рассеиваться в близлежащие дворы в районе Старого города.

Слышны крики и взрывы светошумовых гранат. К месту событий стянули подразделения Внутренних войск Беларуси.

Активно задерживают манифестантов, при этом силовики действуют жестко.

На всех улицах в центре города дежурят усиленные наряды милиции. Сообщений о пострадавших нет.