В Минске силовики разгоняют протестующих с применением спецсредств

Подразделения белорусских правоохранительных органов приступили вечером в понедельник к разгону нескольких тысяч протестующих, собравшихся в центре Минска. Как передает ТАСС, силовики зажали протестующих с двух сторон на проспекте Победителей, после чего толпа начала рассеиваться в близлежащие дворы в районе Старого города.
Слышны крики и взрывы светошумовых гранат. К месту событий стянули подразделения Внутренних войск Беларуси.
Активно задерживают манифестантов, при этом силовики действуют жестко.
На всех улицах в центре города дежурят усиленные наряды милиции. Сообщений о пострадавших нет.