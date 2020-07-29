В Марнеули прошла акция в поддержку территориальной целостности Азербайджана

В Марнеульском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, прошла акция в поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Государственный комитет по работе с диаспорой, акция, которая состоялась перед Центром интеграции азербайджанцев Грузии, была организована председателем общественного объединения «Borçalı İrəli» Махаббатом Имановым и председателем грузинской Ассоциации азербайджанских юристов Али Бадировым.

Сначала минутой молчания была почтена светлая память азербайджанских военнослужащих, геройски погибших в боях на Товузском направлении госграницы Азербайджана вследствие провокации, совершенной армянскими ВС. Затем перед собравшимися выступили депутат грузинского парламента Азер Сулейманов, ахунд Марнеульской мечети Гаджи Гаджиев, ахунд Гаджи Азиз, председатель Высшего духовного управления мусульман Грузии шейх Миртаги Асадов, общественный деятель Исрафил Байрамов, экс-депутат парламента Идаят Гусейнли и другие. Они подчеркнули важность освобождения оккупированных территорий Азербайджана и Грузии и призвали мировое сообщество и международные организации предпринять решительные шаги в этом направлении.

Участники акции держали в руках плакаты и баннеры с надписями «Карабах — это Азербайджан!», «Справедливость для Ходжалы!», «Чтим память шехидов», «Гордимся матерями, вырастившими сыновей-героев!».