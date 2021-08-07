Нелегальные мигранты из стран Азии и Африки, проникшие в Литву через Беларусь и согласившиеся вернуться домой, получат от литовских властей мотивационную выплату в размере €300. Об этом в субботу в эфире национального радио LRT сообщила директор департамента миграции при МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте.

«В аэропорту перед посадкой в самолет этим лицам наличными будет вручено единовременное пособие в размере €300», — сказала она. Такой выплатой нелегальный мигрант сможет воспользоваться лишь однажды. «Если этот человек вновь окажется в Литве, на получение пособия он претендовать не сможет», — пояснила директор департамента.

Предлагаемые Вильнюсом выплаты значительно меньше, чем суммы, которые нелегалы платят организаторам незаконной миграции за доставку в Литву. По данным СМИ, такое путешествие многим жителям Ирака, например, обошлось в €10 тыс. и дороже.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.