Индексация пенсий в новом году вновь на повестке обсуждений. Судя по данным официальных источников, прибавка к ежемесячным денежным выплатам наших пенсионеров не превысит 11% и будет выплачена в феврале.

Как известно, пенсии в стране индексируют следующим образом – страховая часть или ежемесячные денежные выплаты пересматривают к росту средней номинальной зарплаты в предыдущем году. Накопительный капитал индексируют к инфляции. Уровень роста зарплат азербайджанских тружеников увеличился за январь — ноябрь на 11,2 процента, информирует Государственный комитет статистики. Ведомство также сообщило, что годовая инфляция за минувший год не превысила 8,8 процентов.

Если проще, прибавка к ежемесячным пенсионным выплатам может увеличиться где-то на 10,8 процентов. Об этом заявил председатель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана Гималай Мамишов на пресс-конференции по итогам 2023 года. По его словам, Государственный комитет статистики должен представить в ГФСЗ необходимую информацию на начало февраля. Соответственно, пенсии пересмотрят уже в феврале. Так что в следующем месяце пенсионеры получат надбавку за январь и уже пересмотренную февральскую пенсию.

Как отмечает депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов, в феврале подлежат индексации все пенсии. «По действующему законодательству, пенсии индексируются ежегодно в январе в зависимости от процента прироста среднемесячной заработной платы предыдущего года. Хоть точный процент повышения пока еще неизвестен, индексация рассчитывается, начиная с этого месяца. Госфонд социальной защиты прогнозирует рост на 10,8 процента, а Госкомстат сообщил, что номинальная среднемесячная зарплата выросла на 11,2 процента за первые 11 месяцев прошлого года.

Поскольку надбавки рассчитываются с января, возникает вопрос о сроках выплаты. Официальная статистика по росту среднемесячной зарплаты в 2023 году прояснится до 10 февраля, а значит, пенсии пересмотрят в этом месяце. Так что пенсионеры получат прибавки со следующего месяца – в феврале им выплатят январскую прибавку и новую февральскую пенсию». Индексация распространяется на все виды трудовых пенсий, говорит парламентарий. По статье 4 закона «О трудовых пенсиях» установлены 3 вида трудовых пенсий – трудовая по старости, трудовая по инвалидности и пенсия по случаю смерти кормильца. Все эти выплаты будут пересмотрены.

К этому стоит добавить, что в текущем году остается без изменений минимальная пенсия. А значит, пенсионный капитал, необходимый для выхода на заслуженный отдых, в этом году тоже не повысится. Как правило, упомянутый показатель рассчитывается на основании минимальной пенсии, помноженной на срок дожития – 12 лет или 144 месяца. Соответственно, с повышение «минималки» растут и финансовые требования к пенсионерам. На данный момент минимальный пенсионный капитал для выхода на пенсию чуть превысил 40 тыс. манат (144 х280=40 320).

Возвращаясь к индексации, главное в этом вопросе – финансовые возможности Государственного фонда социальной защиты. Следуя данным Счетной палаты, в нынешнем году его доходы выросли на 10,4% и составят почти 7 млрд манатов. Кроме этого, в нынешнем финансовом цикле прожиточный минимум пенсионеров увеличился на 23 маната, или 11,6% — до 222 манатов. Минимальная пенсия все еще на 58 манат выше установленной в республике условной корзины жизни пенсионеров. Однако, по мнению иных аналитиков, при росте прожиточного минимума следовало ожидать и повышения минимальной пенсии.